اتحاد المخابز يجدد رفضه إيلولة ملف توزيع الدقيق للمحليات

كشف رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى لـ(السوداني) أمس، عن رفضهم الكامل مقترح تسليم دقيق المخابز للمحلية لتوزيعه على المخابز بدلا عن الوكلاء والشركات.
وقال موسى إن المحليات تفتقر لوسائل الترحيل والتخزين والضمان الأوحد لسرعة توزيعه هو الشركات والوكلاء، مبررا التباين في الحصص من مخبز لآخر بأنه يتم وفقا للمعايير القديمة في توزيع الدقيق ووفرته في السابق، وقال: حاليا التوزيع يتوقف على إمكانيات المخابز خاصة وأن هناك مخابز حديثة وإمكانياتها الإنتاجية عالية، مشيرا إلى أن هناك مخابز تصنع أكثر من (50) ألف قطعة في اليوم وتستهلك كميات كبيرة من الدقيق، كاشفا عن استمرار مشكلة إيصال الدقيق لمحلية أمبدة، موضحا أن الأعطال الفنية للشركات تؤثر على انسياب الحصص للمخابز.
الخرطوم: عبير جعفر
صحيفة السوداني