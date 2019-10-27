وفرة وانفراج في الكاش بالصرافات الآلية والبنوك

رصدت جولة (المصادر) أمس على الصرافات الآلية بوسط الخرطوم وأمدرمان حدوث انفراج كبير في التغذية. وقال بعض موظفي البنوك إن التغذية مستمرة دون انقطاع وتحدث بعض المواطنين لـ (السوداني)، وقالوا إن أزمة السيولة انتهت بشكل كامل، مستشهدين بإمكانية السحب في أي وقت وبلا صفوف.
وقال موظف ببنك أم درمان الوطني فرع الاستاد بالسوق العربي إبراهيم عوض لـ(السوداني) أمس، إن هناك انفراجا في أزمة السيولة منذ شهر وأكثر، ونوه إلى أن تغذية الصرافات تتم بالفئات الكبيرة يوميا، لافتا لإسهامها في استعادة الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي، وشدد على ضرورة أن يتم سحب النقود للحاجة بدلا عن الاحتفاظ بها خارج منظومة الجهاز المصرفي.
وأوضح الموظف بالبنك العقاري التجاري محمد أحمد، أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا من العملاء على حفظ الودائع في البنوك ومن البنوك لبنك السودان المركزي مما ساعد كثيرا على التغذية الدورية للصرافات وداخل البنوك وفروعها، مشيرا إلى إمكانية صرف أي مبلغ من داخل البنك، أما الصراف الآلي فلا يزال سقف السحب ثابتا في ألفَي جنيه، لافتا لتغذية الصرافات بالفئات النقدية الكبيرة (100-200) جنيه.
وأكد المواطن محمود المبارك والذي التقته (السوداني) بصراف بنك المزارع التجاري أن تغذية الصرافات صارت يومية، أما المبالغ المحددة لكل بنك تتوقف على حسب الفروع بالعاصمة، مشيرا إلى بنك السودان يسلم كل البنوك مبالغ كبيرة للتغذية، مؤكدا انتهاء أزمة الكاش، داعيا الجهات ذات الصلة لرفع سقف السحب بالصرافات الآلية من ألفَي جنيه إلى مبلغ يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، أسوة بالصرف داخل البنوك والذي يتم حسب حاجة العميل للنقد.
وقال المواطن الماحي على لـ(السوداني) إن تغذية الصرافات تسير بسلاسة وانتظام، داعيا الجهات المتخصة لرفع سقف السحب لأكثر من ألف بالصرافات لمقابلة ارتفاع أسعار السلع.
وعبر الشاب محمد خالد عن سعادته بوفرة الكاش بالصرافات بلا معاناة في البحث عن صراف لآخر كما كان يحدث في السابق، داعيا الجهات المختصة لزيادة سقف السحب.
الخرطوم: عبيــر جعفر
صحيفة السوداني
1 التعليقات
عباس احمد
2019/10/27 at 5:25 م (UTC 2) رابط التعليق
عقبال باقى الازمات .