معتز صباحي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي باصطحابه لـ (كلب) في حفل غنائي

أشعل الفنان الشاب معتز صباحي مواقع التواصل الإجتماعي عندما ظهر صباحي في ليالي البروف وبرفقته “كلب ولف” على خشبة المسرح قبل بداية الفاصل الغنائي حيث اشتعلت مواقع التواصل بالتعليقات على صورة معتز صباحي وهو يصطحب معه كلبا للمسرح.
وكانت التعليقات عبر الوسائط ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، فيما ذهب البعض لتوجيه النقد للفنان الكبير معتز صباحي، ووصفه البعض بانه يبحث عن تقليعات جديدة يريد بها تسليط الضوء على نفسه.
اما الاستاذة سلمى الفيصل الاعلامية المعروفة فقد دافعت عن زوجها السابق عبر صفحتها الرسمية بـ “الفيس بوك” وطالبت بعض الناس بترك المواضيع الانصرافية والتركيز في القضايا الاهم والتي تهم الشعب السوداني.
وأكدت بحسب الدار، ان صباحي فنان قامة وهو حر في تصرفاته ويدرك جيداً ما يفعله فهو فنان كبير ولا يحتاج لتزكية من احد، مؤكدة انها شهادتها في زوجها السابق مجروحة، وختمت سلمى الفصيل منشورها قائلة “عدم الشغلة بعلم المشاط”
الخرطوم: (كوش نيوز)