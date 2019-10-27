البرهان: القوات المسلحة صمام الأمان للسودان

جدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام ، إلتزام القوات المسلحة بواجبها المقدس في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه ومواطنيه وحراسة حدوده الممتدة .
وقال البرهان لدى مخاطبته صباح الأحد الطلاب المقبولين في الكلية الحربية والجوية والبحرية لهذا العام بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة المكلف وعدد من قادة القوات المسلحة ، إنها ستظل تدافع عن الوطن بكل تجرد ونكران ذات.
ودعا الطلاب الى التجرد والتخلي عن كافة الإنتماءات القبلية والجهوية والإنتماء للوطن تحت لواء القوات المسلحة البوتقة التي ينصهر فيها كل أبناء السودان وتذوب فيها كل الإنتماءات ،مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد هي الأدعى للتمسك بالوطنية وقيمها النبيلة والتسامي فوق الإنتماءات دون الإلتفات لأي دعوات أخرى.
وهنأ سيادته الطلاب المقبولين بإختيارهم للإنضام إلى صفوف القوات المسلحة ليصبحوا ضباطا وقادة في المستقبل القريب وينالوا شرف حماية البلاد والزود عن كيانها، مؤكدا أنهم بهذا الإختيار محل الثقة وقدر هذه المسئولية الوطنية التي ظلت تتوارثها الأجيال عبر التاريخ.
ومما تجدر الإشارة إليه ان الطلاب المقبولين في الدفعات 67 كلية حربية و21جوية و24بحرية هم أكبر مجموعة يتم قبولها للإنضمام لهذه الكليات بنظام دبلوم العلوم العسكرية ومدته عامين وتعد الدفعات إضافة حقيقية للقوات المسلحة في هذه المرحلة الجديدة التي تستشرف فيها إعادة البناء.
لخرطوم في 27-10-2019(سونا)
1 التعليقات
مكاوي
2019/10/28 at 9:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
بلغوا عنا سعادة الفريق بأن القوات المسلحة وكل القوات النظاميه بالنسبة لنا مثل نهر النيل الخالد وروافده باقية ببقاء السودان تفيض بتغير الأحوال عن وضعها الطبيعي وتغمر وتروي وتكسر ولا يزعل منها أحد وعندما تنحسر إلي وضعها الطبيعي في سكناتها جاد النخل بالرطب كما قال شاعرنا سيف الدين الدسوقي .