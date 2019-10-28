تعرف على قصة مشجّعَي ليفربول اللذين ضلّا طريقهما إلى الملعب!

ارتسمت ملامح السعادة على وجوه جماهير فريق ليفربول، بعد أن نجح فريقها في تحقيق فوز كبير في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على جينك البلجيكي 4-1، في المرحلة الثالثة من المجموعة الخامسة بالمسابقة.
لكن يبدو أن مناصرَين لفريق “الريدز” كانا خارج دائرة نشوة الانتصار المهم، بعد أن عقدا العزم للرحيل إلى بلجيكا لمتابعة مواجهة فريقهما من مدرجات ملعب “لومينوس أرينا” الذي استضاف اللقاء.
وحصل ما لم يتوقعه المشجعان، بعد أن ذهبا إلى مدينة جينت بدلاً من جينك، ليتفاجأ “روب” من لندن و”لي” من مدينة ليستر أن المباراة ستقام على بعد 93 ميلاً منهما، بعد أن أنفق كل واحد منهما حوالي 200 جنيه إسترليني على تذاكر القطار والمباراة، لينتهي بهم المطاف بالطريق الخطأ.
وقال روب في تصريحات لقناة (بي بي سي): “عندما وصلنا لم نر أياً من جماهير ليفربول، وهو ما أثار شكوكنا، بعد ذلك كنا نجلس ونتناول العشاء قبل ساعة من بدء المباراة وسألنا أحد النادلين، هل أنت من أنصار جينك، لنكتشف أننا في المكان الخطأ”.
لكن نادي جينت الذي سيلعب اليوم في مباراة بالدوري الأوروبي، ومن خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجه الدعوة إلى المشجعين لمشاهدة مباراتهم كنوع من المواساة لما لحق بهما.
العربي الجديد