شخص غريب يقتحم في الليل منزل نجم بايرن ميونيخ

عاشت أسرة نجم نادي بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ ليلة رعب بعدما تسلل أحد الغرباء إلى داخل منزله، لكن استيقاظ أحد أفراد أسرته حال دون وقوع الأسوأ، حيث لاذ الشخص المتسلل بالفرار.
سيناريو مخيف ذلك الذي عاشه لاعب المنتخب الألماني جيروم بواتينغ وأسرته، ليلة الجمعة (6 سبتمبر/ أيلول)، بعدما تسلل أحد الغرباء إلى منزله المتواجد في حي “غرونفلد” الراقي بمدينة ميونيخ. وبحسب موقع “TZ”، فإن الشخص الذي تسلل إلى بيت نجم فريق بايرن ميونيخ، دخل عبر أحد الأبواب الصغيرة في حديقة المنزل إلى الداخل، لكنه عاد ليهرب من نفس الباب بعدما اكتشف أمره أحد أفراد أسرة بواتينغ الذي استيقظ من النوم.
وقد أكدت شرطة مدينة ميونيخ لموقع “TZ” أنها ذهبت لمعاينة الحادث في منزل بواتينغ، موضحة في نفس الوقت أن ذلك الشخص لم يتمكن من سرقة أي شيء من المنزل. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث في محاولة للوصول إلى هوية المتهم.
ويذكر أن منزل بواتينغ يتوفر على جهاز إنذار للحيلولة دون حصول مثل هذه الحوادث، لكن في تلك الليلة بقي الجهاز خارج الخدمة بسبب بقاء أحد أبواب المنزل مفتوحة.
(DW)