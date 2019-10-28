توقعات بانخفاض أسعار اللحوم بالخرطوم

توقع صاحب ملحمة بالخرطوم (2) أبكر حمزة لـ(السوداني) حدوث انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة بسبب وفرة الكلأ بعد فصل الخريف.
وقال أبكر إن الأسعار تشهد استقراراً حالياً نتيجة للركود، مبيناً أن سعر كيلو الضأن (400) جنيه، أما العجالي (320) جنيهاً واصفاً حجم العرض بالجيد بالملاحم.
الخرطوم : عبيـــر
صحيفة السوداني
1 التعليقات
وليد
2019/10/28 at 7:21 م (UTC 2) رابط التعليق
هو لمن كان غالبهم يأكلوهم ما نزلوا السعر حينزلوا والبهايم شبعانة ومعشرة وضاربة الطحنية؟
أديني مسكول يا أبكر خليني أمش.