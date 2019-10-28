إبراهومة يبدأ مسيرته مع الخرطوم الوطني

دشن مدرب المريخ السابق الكابتن إبراهيم حسين ” إبراهومة” مسيرته التدريبية الجديدة مع نادي الخرطوم الوطني بصورة رسمية أمس ” الأحد” وذلك عقب اكتمال الاتفاق بينه وإدارة الكوماندوز بشكل رسمي ..
ونجحت إدارة الخرطوم الوطني في إكمال الاتفاق مع إبراهومة للعمل مديراً فنياً للفريق خلال الفترة القادمة وذلك عقب قرار إعفاء المدرب السابق المغربي خالد هيدان.
وتأكيداً لما أوردته الصحيفة خلال وقت سابق فإن مسؤولي الخرطوم دخلوا في اتصالات مبكرة مع إبراهومة بغرض كسب خدماته وذلك إيماناً منهم بالمقدرات التي يتمتع بها المدرب الشهير بالديسكو وحفاظاً على المشروع الخاص بالفريق الذي يحتوي على عدة مواهب داخل الملعب..
وأبدى إبراهومة سعادة بالغة بتدريب الخرطوم الوطني، ووصفه بالنادي الكبير وتمنى أن يوفق معه خلال المشوار القادم واصفاً مهمته بأنها لن تكون سهلة وتحتاج إلى اجتهاد وتكاتف من قبل اللاعبين والعمل بروح واحدة حتى يتم تحقيق النجاح..
وعبر إبراهومة عن إعجابه الكبير بلاعبي الخرطوم الوطني مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى الالتفاف حوله حتى يواصل مسيرة النجاح في بطولة الدوري ويحافظ على المشاركات الخارجية العام القادم.
السودانى