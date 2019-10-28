فنزويلا تقدم عروضا للاستثمار في مجال الطاقةبالسودان

بحث المهندس عادل علي إبراهيم وزير الطاقة والتعدين خلال لقائه بسفير دولة فنزويلا بالخرطوم السفير (Deiby U.Colmenares) آفاق التعاون بين السودان وفنزويلا في مجال الطاقة والتعدين.
وأبدى الوزير رغبته للاستفادة من خبرات وتقنيات وإمكانيات دولة فنزويلا في مجال الطاقة والتعدين، لاسيما أن السودان يمتلك فرصا واعدة في مجالات التعدين واستكشاف البترول والإنتاج وخدمات النفط، بالإضافة الى الحوجة الماسة للتقنيات الحديثة وتبادل المعرفة والتدريب والتأهيل المعرفي، موكداً استعدادته لتطوير التعاون بين البلدين، بتفعيل الاتفاقية الموقعة في مجال الطاقة والتعدين.
من جانبه؛ أكد السفير رغبة بلاده في تطوير التعاون المشترك بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في عدد من الجوانب الاقتصادية والتعليمية ونقل الخبرات والتقانات، وقال إن فنزويلا تمتلك تاريخا طويلا في صناعة الطاقة والتعدين ومؤسسات تعليمية متخصصة في هذا الشأن، مؤكدا رغبة الشركات الفنزويلية العاملة في الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين في السودان.
سونا
1 التعليقات
فيصل الغالى
2019/10/28 at 9:37 م (UTC 2) رابط التعليق
والله لو راجين ليكم خير من فنزويلا واطاتكم وواطاتنا أصبحت ، فنزويلا وشعبها ما لاقين ياكلوا وبيشحدوا الأكل من الجيران ، شعب فنزويلا أفقر من شعب السودان رغماً عن إنتاجهم ملايين البراميل من النفط ، أصحو يا بنى قحط وأتركوا الأحلام الزلوطية تلك وصحصحوا معانا شويه ؟!