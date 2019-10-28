الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني ويسجل رقم قياسي جديد

سجل الجنيه السوداني يوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال شهر أكتوبر بعد إستقرار نسبي في الشهور الماضية.
يوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 76.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 20.40 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 76.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير 75 جنيهاً سودانياً بالكاش ونحو 95 جنيهاً بالشيك، وإنخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بعد نجاح ثورة التغيير السودانية لترتفع خلال الشهر الجاري وتتجاوز المستويات السابقة للتعامل النقدي ولكن تساوى سعر الدولار بالشيك والتحويلات المصرفية مع سعره بالكاش حيث كان الفرق كبيراً في الفترة السابقة نسبة لأزمة السيولة النقدية التي توفرت في عهد الحكومة الجديدة بقيادة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء.
الخرطوم (كوش نيوز)