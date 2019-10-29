ليفربول يستبعد ماتيب وشاكيري قبل مواجهة أرسنال

استبعد نادي ليفربول المدافع الكاميروني جويل ماتيب والسويسري شيردان شاكيري من قائمة الفريق التي ستواجه أرسنال يوم الأربعاء في دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بسبب الإصابة.
وغاب ماتيب عن مواجهة فريقه أمام توتنهام والتي انتهت بفوز ليفربول 2 – 1 يوم الأحد الماضي، بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة أمام مانشستر يونايتد بداية الشهر الجاري.
وقال ليندرز مساعد المدرب يورغن كلوب: ركبة جويل ماتيب لازالت تؤلمه، نريد أن نمنحه الوقت، لا أعرف المدة التي يحتاجها للتعافي، لكنه سيحتاج بالتأكيد لوقت للشفاء، أما شاكيري فسيغيب حتى الشهر المقبل بعد نهاية التوقف الدولي.
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