أول زيارة للبشير إلى طبيبه الخاص بالخرطوم، و“كوش نيوز” تكشف عن عناوين لكتب يطالعها في محبسه

تم نقل الرئيس المعزول عمر البشير صباح الثلاثاء من معتقله بسجن كوبر إلي مركز السودان لطب العيون بالخرطوم شارع محمد نجيب، في أول زيارة لطبيبه الخاص المختص “بالعيون”، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”.
وأجري “البشير” مراجعة دورية بإشراف الدكتور كمال هاشم إختصاصي طب العيون وهو الطبيب الذي يتابع الحالة الصحية للبشير منذ عدة سنوات.
و جاء نقل البشير إلي مركز العيون بالخرطوم بتوصية طبية من الطبيب المعالج بسجن كوبر وهي المرة الثانية التي يتم فيها نقل البشير للمراجعة الطبية خارج كوبر منذ إعتقاله حيث كانت الزيارة الأولي إلي مستشفي علياء الطبي بأم درمان، بحسب ما أورد رئيس تحرير مصادر الصحفي عبدالماجد عبدالحميد.
وعن برنامج البشير اليومي يقضي جل وقته داخل حبسه في القراءة ومن أهم الكتب التي يطالعها حاليا كتاب في التفسير الميسر للقران الكريم وكتب أخري في التاريخ وصراع الحضارات.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
س.ف.ا
2019/10/29 at 11:17 م (UTC 2) رابط التعليق
بالشفاء والعافية يا رب