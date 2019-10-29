وزير مالية السودان يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي

إلتقى وزير المالية د.ابراهيم البدوى بالسيدة كريستالينا غورغييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك بمقر الصندوق بواشنطن، وتم التفاكر حول ديون السودان الخارجية وامكانية بناء مسارات فعالة لمعالجتها.
وجرى خلال اللقاء نقاش مستفيض حول برنامج السودان للاصلاح الاقتصادي و ثوابت البرنامج المتعلقة بكيفية إعادة هيكلة الاقتصاد من غير أعباء إضافية على الناس ..
وكشف الوزير عن وفد كبير من الصندوق يزور الخرطوم فى نوفمبر المقبل لتقدير الاحتياجات ولبناء تعاون مشترك.
وياتي اللقاء مواصلة لعدة اجتماعات عقدها وزير المالية مع عدد من مسئولى الادارة الامريكية ومسئولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين اكتوبر الجاري بواشنطن.
واشنطن 29-10-2029م (سونا)