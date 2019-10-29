السودان يقرر تدريس اللغة الصينية فى المدارس الثانوية

أكد وزير التربية والتعليم البروفسيور محمد الامين التوم على اهمية إعداد مذكرة تعاون في مجالات التعليم بين السودان والصين تتضمن التبادل بين البلدين وتدريب مديري المدارس وابتعاث المعلمين للسودان.
وأعلن الوزير خلال لقائه الثلاثاء بمكتبه سفير الصين بالخرطوم والملحق الثقافي الصيني والملحق التجاري قرار الوزارة الخاص بادخال اللغة الصينية في المنهج السوداني للمرحلة الثانوية في الأعوام المقبله.
وقال إن اهمية الصين كقوة اقتصادية مؤثرة في العالم تقتضي ان يدرس الطلاب السودانيون لغتها للاستفادة منها في مجال التعليم خاصه الفني، وكشف عن تكوين لجنة قريبا لدراسة ادخال اللغة الصينية في المنهج السوداني.
واكد اهمية التبادل في مجال تطوير التعليم الفني والصناعة، مبينا خطة الوزارة لرفع نسبة الاستيعاب بالتعليم الفني الي 20% في العام المقبل لتصل الى 50% بعد ثلاث سنوات.
من جهته ابدى السفير الصيني استعدادهم للتعاون مع السودان في التعليم والاسهام في نهضه التعليم الفني وتدريس اللغة الصينية .
وفي سياق آخر التقى الوزير اليوم المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحده للطفولة (اليونسيف) هنرييتا فور وبحث اللقاء اربعة مجالات لدعم التعليم تتمثل في جودة التعليم وبناء القدرات وتطوير التعليم الفني والمناهج.
واشاد الوزير بدور اليونسيف كشريك في التعليم وجهودها في دعم التعليم في السودان. واكدت هنرييتا استعدادها لدعم التعليم في السودان.
الخرطوم 29-10-2019م (سونا)
1 التعليقات
أب شاكوش 🔨
2019/10/30 at 1:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
الشيوعية هي الخطر القادم الاسوأ من الكيزان
اذا كان الكيزان لصوص جهاليل فالشيوعية تنظيم سايكوباتي دستوبي فاسد في قمة هرمه سيقودنا لنصبح كاريتريا او في احسن الاحوال اسوأ بكثير و امثر تخلفا من كوريا الشمالية
اول ما سيستهدفه الشيوغيون هو تدنير الاعراف و التقاليد و التدين لانها اكبر عقبة في طريق مشروعهم
لا بد من تدميرهم و قطع الطريق عليهم لانهم اخطر من الكيزان بكثير
سنحاربهم بشراسة اكثر من حربنا لاخوان الشياطين
لن تستبدل اللصوص بمجانين سكرجية مهوسين كالشيوعيين