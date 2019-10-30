صحفي سوداني رئيس لجنيف قلوبال ميديا

حصل الصحافة السوداني طه يوسف حسن المهتم بتغطية أنشطة الأمم المتحدة من مقر المنظمة الدولية بجنيف حصل على ثقة عدد من الصحافيين الدولين وتم اختياره رئيسا لمنظمة جنيف قلوبال ميديا سنتر ، وقال طه في اتصال هاتفي أن المنظمة مبادرة من بعض الصحفيين الدوليين لتحسين وتطوير العمل الاعلامي في افريقيا والشرق الأوسط وبقية بلدان العالم وذكر طه أن وصول المنظمة لأهدافها يتم عبر شراكات مع المنظمات الدولية في الأمم المتحدة لجهة خلق منظومة اعلام دولية تهتم بقضايا دولية ذات بعد اقليمي ووطني مثل قضايا حماية الصحفيين وفقا لمواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، اضافة الى نقل الاعلام من المحلية الى العالمية عن طريق ربط الصحافة المحلية بقضايا دولية ذات تأثير مباشر على الحياة في جميع دول العالم، مثل قضايا الحريات وحقوق الانسان والتغيير المناخي والهجرة وغيرها من خلال برامج بناء القدرات والتدريب والسمنارات والمؤتمرات والندوات، يذكر ان المنظمة تضم خبرات وكفاءات دولية في مجال الصحافة مثل الصحفي السويسري ميشيل بوهير الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين المحترفين بسويسرا والاعلامي فرانسوا دي سبينتال والخبير القانوني جين فرانكو فاتيريني، ويترأسها الاعلامي السوداني طه يوسف حسن.
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