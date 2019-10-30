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أبرز العناوين, سياسية

2019/10/30

2019/10/30


حميدتي :يكشف عن بدء السحب التدريجي لقواته باليمن بـ10 آلاف جندي ووقف عربات الدعم السريع عن نقل المواطنين


حميدتي

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كشفت مصادر – متطابقة – أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أعلن عن سحب “عشرة” آلاف من قواته المتواجدين في اليمن.

وقالت المصادر لـ(التيار) أمس، أن دقلو ذكر في الاجتماع الثلاثي لـ(السيادي، مجلس الوزراء، قوى الحرية التغيير)، بالقصر الرئاسي، أن “عشرة” آلاف من قواته إنتهت مدتهم باليمن، وعادوا إلى البلاد، ونقلت المصادر أن حميدتي أكد بأنه لن يرسل قوات بديله عنهم، وقال “أن الانسحاب التدريجي لقواته من اليمن قد بدأ فعليا”، وأشارت المصادر إلى حميدتي أعلن في الاجتماع الثلاثي أنه سيوقف القوافل الصحية التي تنظمها قوات الدعم السريع للولايات، وكذلك سيقوم بوقف عربات الدعم السريع عن نقل المواطنين، وبرر ذلك للانتقادات والهجوم الذي تعرض له الدعم السريع بسبب تلك الخطوات مشيراً الي ان وزارة الصحة و قسم الأوبئة من طلبا منه التدخل .

الخرطوم : مها التلب
التيار

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