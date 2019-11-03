عرمان: الحركة الإسلامية عليها أن تتصالَح مع شعبها وتُحاسِب نفسها

قال ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال (إذا كانت الثورة الحالية شركة مساهمة، عامة فإن جون قرنق دي مبيور يظل من أكبر المساهمين فيها).
وأوضح عرمان في مقال تنشره “الصيحة” بالداخل، أن على الحركة الإسلامية أن تبحث عن نفسها قبل السلطة، وأن تتصالَح مع شعبها وأن تحاسب نفسها قبل أن يُحاسبها الآخرون، وأن تلوم نفسها قبل لوم الآخرين، وأضاف: عليها الاتجاه إلى طريق جديد بالقبول بالآخر، وبالديمقراطية نصيراً وبالشعب وكيلاً، وقال إننا نتحاور مع من يفكر من الإسلاميين بعقله وليس من يفكر بجيبه ويتّكئ على بندقّيته.
وشكّك عرمان في دعم المجتمع الدولي لميزانية 2020 بحسب ما أورده وزير المالية د. إبراهيم البدوي، وقال عرمان إن عابري الطرقات من أمثالنا سيشكّون في جدية أصدقاء السودان في دفع فاتورة الحساب في المطعم الذي يؤمّه الشعب.
الصيحة
7 التعليقات
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ساخرون
2019/11/03 at 6:40 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا زمانك يا رويبضة فارقصي
الصادق
2019/11/03 at 8:30 م (UTC 2) رابط التعليق
والله لانك راجل فهمان وبتحب هذه البلاد ونحن نحبك رغم كيد الكائدين يا عرمان
عباس
2019/11/03 at 10:00 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم أحشر الصادق هذا مع من يحب … كان لي نعيم كان لي جحيم أحشرهما متقالدين يا رب وما تحرمهم من بعض لا دنيا لا آخرة. آمين آمين آمين
خالد
2019/11/04 at 8:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
اللهم اجمعهم مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة ومتعهم بنعيم الجنان
Bakr
2019/11/04 at 6:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب ، يا شيخ عباس ، إنت لو خيروك ، مع من تحب أن تحشر ؟ مع عرمان أم الكيزان ؟!!!!!!!!
Bakr
2019/11/04 at 6:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
المهم ،، ظللت أتابع تصريحات و كتابات ياسر عرمان في السنوات الأخيرة ،،، و كانت مليئة بالوعي و النصح للإسلاميين ،، و تبدو كأنها مراجعة فكرية داخلية صادقة و نقدا من داخل صندوق من سميوا كذبا ‘ الإسلاميون ‘ ،، يهديها لهم ياسر عرمان ،، ياسر عرمان يبدو نبيا هذه الأيام ،، أمام قذارة الكيزان
زول ساى
2019/11/04 at 12:24 م (UTC 2) رابط التعليق
وهل للحركة الإسلامية شعب يا هذا انهم شلة تحوم حول البشير توددا وتقربا لا اكثر ولا اقل