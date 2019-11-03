ابراهيم الشيخ يعلن تسليم البشير للجنائية

اكد الاستاذ ابراهيم الشيخ عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الأحد بمباني وكالة السودان للانباء (سونا) ان قضية المحكمة الجنائية اصبحت محسومة تماماً بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير.
واضاف انه بعد الفراغ من محاكمة الرئيس المخلوع داخلياً بالعدالة اللازمة ضد كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هو ورموز نظامه سوف يذهب الى المحكمة الجنائية الدولية وسوف يلقى جزاءه العادل
واضاف بان المحكمة الجنائية اصبحت لا تشكل مشكلة بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير وانهم متفقون على تسليم الرئيس المخلوع وليس لديهم اي تحفظات حول تلك المسالة .
الخرطوم 03-11-2019م (سونا)
14 التعليقات
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سوداني
2019/11/04 at 12:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام ما عندو اي معني!!!
البلد فيها مشاكل اكبر من تسلبم البشير للجنائية،
خلاص غلبتكم وقلتو ترمو كرتكم الاخير عسي ولعل امريكا و اعوانا ينقذوكم
لكن استعدوا بعدا لشغل الارهاب الجد
Tarig
2019/11/04 at 4:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
صحي الدنيا دواره إبراهيم الكان معتقل في عهد البشير سنين الان يقرر تسليم البشير
ود بندة
2019/11/04 at 4:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام للاستهلاك الإعلامي من هم الحرية والتغير حتي يشرعوا في قضايا محتاجة لي تفويض وحكومة منتخبة.
إذن ابراهيم الشيخ لا يمثل إلا نفسه حتي ليس برئيس لحزب هو واحد نكرة
سودانى مغبووووون
2019/11/04 at 5:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
قال ليك..
تمخض الجمل فولد فارا
نحنه برضو ماعندنا مشكلة فى العاهة القديمة
مشكلتنا هسه فى العاهات الجديدة..
ذى عنبلوق المالية الذى لايستحى من يعلن دوليا أن ميزانية بلد غارق فى الثروات الطبيعية ستعتمد العام 2020 على شيرنق أصدقاء السودان
هذا زمن المصالح ايها الموهومون.. واذا كنت لغاية هسه وبعد صلعتك الكبيرة ده ما وصلته للمعلومة دى.. يبغى عليهو العوض للراجينك لانو .. ما أظنك باقى عمرك بتوصل ليها..
وده جاى يغنى علينا بنغمة الجنائية…
.. الجن اليركبك
احمد
2019/11/04 at 6:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
نعم يجب تسليم البشير، أدخل البلاد في مشاكل لا أول ولا آخر لها
كاب الجداد
2019/11/04 at 6:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
على الثوار التظاهر سلمياً خارج مقر محاكمة المخلوع وخارج سجن كوبر ورفع شعار ولافتة موحدة بالعربي والانجليزي:
……. “البشير وهارون الى الجنائية الدولية” …..
لازم نضغط على الحكومة الانتقالية لترحيلهم الى لاهاي
عشان يوفروا على البلد تكاليف المحاكمة من تأمين ومواكب حراسة وعلاج وغيرو
بالمرة المخلوع يمشي يجرب سجون لاهاي كان ما نفعت معاهو يقدّم طلب يرجعوهو كوبر حيث البعوض والمجاري الضاربة….
#لا للإفلات من العقاب
الطاره على ابراهيم
2019/11/04 at 6:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
دا رجل شريك رئيسي للفاسدين في عهد الانقاذ ويريد ان يدعي بطولات لكي يبعد التهمة عن نفسه ولكن امر حديد جياد وملفاته موجودة يا حرامي يا لص.
الســوداني الأصـــيل
2019/11/04 at 7:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
العــدالــة عند الامم المتحــدة أو الجنائيـــــة يــا بتـــاع العــدالــة إنــت – هــذة العــدالة البتنادوا بيهـــا – العدالة عند اللا ديــن لهــم
حسين محمود
2019/11/04 at 7:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
شاورتو حميدتي ؟. الزول معكم شورته ضرورية
لي الله
2019/11/04 at 8:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
الكلام دا ماوقته ماتشغلونا بالفارغة… هسه نحن في البشير ولا في معايش الناس الما عملتوا فيها حاجة….. الكلام دا يعني هنا مافي قضاء ولا شنو وبعدين دي حاجة يقررها القضاء مش عضو….
محمد ناصر
2019/11/04 at 8:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ابراهيم الشيخ أنت استعد للمحاكمة حيث إنَّ ملفات الفساد جاهزة وستفتح قريباً وسيرى الناس مدى الفساد الذي كنت تمارسه في زمن الانقاذ خاصة حديد مصنع جياد وغيرها من تعاملاتك مع الحكومة والملفات هذه جاهزة عند الفريق أول كمال عبد المعروف
فشيل شلتك أن وأسامة داوود وأشباهكم.
Hazim
2019/11/04 at 11:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
البشير تلقاهو بتمني امشي المحكمة الجنائية علي الأقل القي معاملته كريمة واكل نضيف وم في فيران وحشرات في السجن ورياضة واهتمام صحي..
دا طبعًا اذااااا ودوهو لكن يا اخوي الكلام م عندك عند المعلم حميدتي وحميدتي حالو من حال البشير عشان كدا العب بعيد
Atbarawiyah
2019/11/04 at 11:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
تحلم والله .. قريبا لن يكون هناك قوي حريه وتغيير باذن الله
الكوشى
2019/11/04 at 12:55 م (UTC 2) رابط التعليق
وما تنسى عبد الواحد وجبريل ومناوى والحلو وعرمان والغوريلا داك بتاع النيل الأزرق نسيت أسمو بشة للجنائية انتو بتحلمو
ده ريسنا السيف البقطع وشعب السودان ما بنما والريس ما نوريغا الراجل من قحط يحاول يعملا عشان يشوف الجذر الصاح
التمرد هو من أشعل الحرب وهو المفروض يهب للجحيم لكن البشير كان أهبل وعبيط بيفاوض ويقسم ثروة وسلطة تخيلو مكان البشير كان فى صدام او الأسد أو القذافى كان بقايا طريق الحجاج الفوق ديل وعبيد امريكا “أذيبو بالأسيد” من زمان وامريكا زاتا
كان ح تحترمو أكتر روق المنقة يا أبراهيم “السيخ” سيخ 3,6 لينيا كضبكم كتر اليومين ديل كضب كضبة معقولة عشان ما يعملوك
سيخ شاورمة