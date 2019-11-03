الخارجية السودانية تصدر بياناً حول سفر وكيلها للدوحة

أصدرت ادارة الاعلام والناطق الرسمي بوزارة الخارجية البيان الصحفي الآتي:
بيان صحفي:
نشرت صحيفة “مصادر” في عددها ليوم الاحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩م خبراً عن سفر السيد وكيل وزارة الخارجية الى الدوحة، على خلفية العقبات التي تواجه حكومة حمدوك بعد تعقيدات الملف الخارجي ورفض الإدارة الأمريكية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب -كما ورد في الخبر-
وإذ تتمثل حقيقة غرض سفر السيد الوكيل في المشاركة وتقديم كلمة السودان نيابة عن الاستاذة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية في الاجتماع الراتب لمجلس الاتصال الخاص بالصومال والذي تشكّل منذ سنوات داخل منظمة التعاون الاسلامي، ويضم في عضويته سبعة عشر بلداً، فإن خبر الصحيفة يخرج عن أمانة نقل الاخبار، ويقحم أموراً لا صلة لها بالحقيقة وموضوعية نقلها فيما تكتبه الصحيفة، وإذ تأسف وزارة الخارجية لما قامت به “مصادر” فإنها تدعوها الى تصحيح خبرها المنشور بما يتفق مع الحقيقة.
الخرطوم في 3-11-2019م (سونا)
3 التعليقات
صلاح
2019/11/04 at 7:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
المهم الوكيل سافر قطر الوزارة نفت سفر الوكيل والقطرين أكدوا ذلك
ودامدرمان
2019/11/04 at 11:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
واضح من البيان بأن الجريدة نشرت الخبر بصورة مخالفة للواقع ويعطي صورة سيئة في نفس يعقوب وأرى أن يتم لفت نظر رئيس التحرير بعد نشر أخبار تضر بمصال البلاد دون الرجوع للجهات المعنية وتنبيه لكل الصحف بعدم نقل أخبار تضر بمصالح البلاد وأن يجب أن تكون هناك محاكمة في مثل هذه الحالات.
الكوشى
2019/11/04 at 12:41 م (UTC 2) رابط التعليق
طبعا الغرض من البيان هو تكسير تلج للكفيل الظبيانى والسعودى كان ممكن يكون النفى عادى لكن اصدار بيان لأن الكفيل لا يتسامح مطلقا مع الملف القطرى والاخوانى هذا يدل على ان خيارات القحاطة هي الأرتماء فى حضن أبوظبى الرياض القاهرة واشنطون باريس والتبعية المطلقة لهذا المحور تبعية العبد لسيده