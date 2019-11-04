جهات مجهولة تشتري كميات كبيرة من الدولار

كشف تجار وسماسرة العملة بوسط الخرطوم لمصادر أمس، عن ارتفاع كبير في أسعار العملات الأجنبية، وعزوا الأمر للطلب العالي من جهات مجهولة دخلت السوق واشترت بكميات كبيرة، وأشاروا إلى أن سعر الدولار بلغ (77.5) جنيه للبيع، أما الريال فبلغت (20.350) جنيهاً للشراء وسعر البيع (20.500) جنيه وتوقع زيادة في الدولار، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
على
2019/11/04 at 8:58 م (UTC 2) رابط التعليق
لا جهات مجهولة لا يحزنون .المخابرات المصرية تعمل ليل نهار لتدمير السودان عبر ضخ كميات مهولة من الاموال المزورة بغرض تجفيف السوق من الدولار وارهاق الاقتصاد السوداني أكثر حتى ينهار ونحن نائمين في العسل