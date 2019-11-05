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أسعار صرف العملات, اقتصاد وأعمال, مدارات

2019/11/05

2019/11/05


اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان



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مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 79.50جنيه
الريال السعودي : 21.20جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 87.45 جنيه
الدرهم الإماراتي : 21.78جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 21.81 جنيه
الجنيه الإسترليني : 101.76جنيه
الجنيه المصري : 4.93جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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4 التعليقات

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      1. 1
        Abdelgadir Emam

        2019/11/06 at 10:34 ص (UTC 2) رابط التعليق

        يارب بعد اسبوع يكون بي 3 جنيه

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      2. 2
        Abdelgadir Emam

        2019/11/06 at 10:39 ص (UTC 2) رابط التعليق

        والله دي مصيبه الشعب فقران و الدولار الأمريكي طالع السماء ربنا يسهل ان شاء الله

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      3. 3
        زول ساكت

        2019/11/06 at 12:14 م (UTC 2) رابط التعليق

        طار الله اكون في العون جات الحزينة تفرح مالقتلهاش مطرح

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      4. 4
        Aboahmed

        2019/11/06 at 12:32 م (UTC 2) رابط التعليق

        ديل الكيزان الله لاكسبهم …
        كلهم بقوا يشتروا دولارات لانهم سمعوا الحكومه دايرين يغيروا العمله……………
        وهم خايفين طبعا يقلعوا منهم قريشاتهم………………

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