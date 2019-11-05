اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 79.50جنيه
الريال السعودي : 21.20جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 87.45 جنيه
الدرهم الإماراتي : 21.78جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 21.81 جنيه
الجنيه الإسترليني : 101.76جنيه
الجنيه المصري : 4.93جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.
4 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
Abdelgadir Emam
2019/11/06 at 10:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
يارب بعد اسبوع يكون بي 3 جنيه
Abdelgadir Emam
2019/11/06 at 10:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله دي مصيبه الشعب فقران و الدولار الأمريكي طالع السماء ربنا يسهل ان شاء الله
زول ساكت
2019/11/06 at 12:14 م (UTC 2) رابط التعليق
طار الله اكون في العون جات الحزينة تفرح مالقتلهاش مطرح
Aboahmed
2019/11/06 at 12:32 م (UTC 2) رابط التعليق
ديل الكيزان الله لاكسبهم …
كلهم بقوا يشتروا دولارات لانهم سمعوا الحكومه دايرين يغيروا العمله……………
وهم خايفين طبعا يقلعوا منهم قريشاتهم………………