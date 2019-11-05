حمدوك: السعادة لن تكتمل الا بايقاف الحرب

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، إن الحكومة الانتقالية لن يهدأ لها بال حتى تصل بشكل نهائي وقاطع لمعالجة كل قضايا العدالة الانتقالية والوصول الى ما يرضي الضحايا ويشعرون بانفسهم ان العدالة قد تحققت .
واوضح في لقاء تلفزيوني من الفاشر تم بثه مساء الثلاثاء إن زيارته لولاية شمال دارفور تبعث الأمل في امكانية تحقيق سودان جديد وان السعادة لن تكتمل الا بايقاف الحرب .
واضاف انه طوال ال 30 سنة الماضية لم تتحقق فرص اكبر واجمل لتحقيق السلام مثل اليوم، وهناك رغبة حقيقية في الوصول الى سلام .
واشار الى ان مفوضية السلام والمجلس الاعلي للسلام ذكرا ان رؤية تحقيق السلام تمر عبر استصحاب رؤى النازحين واللاجئين وتعهد بأن تكون زيارته المقبلة الى مناطق العودة الطوعية باعتبارهم خطو خطوات اساسية في هذا المجال .
الخرطوم في 5-11-2019م (سونا)