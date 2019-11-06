محجوب أولاد تشتري أسهم الطاهر حسن التوم في s24

تستعد أم أس جي ميديا (MSG media)، الذراع الإعلامية لمجموعة محجوب أولاد، لإطلاق أكبر مشروع إعلامي، يواكب الأوضاع التي تشهدها البلاد. وسيتم تدشين المشروع- الذي جاء نتيجة دراسات معمقة قامت بها خبرات وطنية وأجنبية- على مراحل.
يضم المشروع، الذي سيتخذ من شارع الجامعة بقلب الخرطوم مقراً له، قنوات سودانية 24، والقناة سودانية 24 نيوز الإخبارية وسودانية 24 بلس السياحية وإذاعة سودانية 24، وبراند أفنيو للخدمات الإعلانية والموقع الإخباري التفاعلي وشركة المحتوى الرقمي وإدارة المواقع الإلكترونية للقنوات والإذاعة والشركة.
وتأتي الطفرة الاستثمارية في مجال الإعلام من رؤية عميقة من المجموعة، واستجابة للتحديات التي يشهدها السودان، واستفادة من أجواء الحريات التي تعتبر أكبر مكاسب ثورة ديسمبر المجيدة. وتسعى أم أس جي ميديا لخلق بيئة إبداعية وإنتاج محتوى إعلامي يديره ويبدع فيه كادر مبادر، مبتكر وخلاق قادر على منافسة نظيره على المستويين الإقليمي العربي والقاري الأفريقي، مستوعباً للخبرات والكفاءات السودانية، موظفاً طاقات الشباب في البرامج والخدمات الإعلامية المختلفة.
من جهة أخرى اكتمل نهار اليوم، الاتفاق على شراء أسهم الإعلامي الطاهر حسن التوم في قناة سودانية 24، وخروجه من الشراكة. وبهذا الإجراء تكتمل ملكية أسهم قناة سودانية 24 (وأسماء العمل التابعة لها)، لتؤول بنسبة 100% لمجموعة محجوب أولاد.
خاص _ الأحداث نيوز