رئيس هيئة الأركان يتفقد اتجاه البحر الأحمر الاستراتيجي

حيا رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين المجهودات التي تضطلع بها تشكيلات ووحدات اتجاه البحر الأحمر الإستراتيجي والتي تضم كافة مكونات القوات المسلحة (البرية والجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي) ومنسوبيها في حماية البلاد والدفاع عن مكتسباتها وقال لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بإتجاه البحر الأحمر الإستراتيجي.
وقال رئيس الأركان إن القوات المسلحة بتاريخها الناصع وإرثها وقيمها قادرة على الاضطلاع بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية كما ظلت عبر الحقب حتى جاء انحيازها الأخير لإرادة الشعب وثورته المجيدة. داعيا الضباط وضباط الصف والجنود إلى التمسك بهذه القيم لأجل رفعة الوطن وقواته المسلحة في هذه المرحلة الدقيقية التي تمر بها البلاد بغية العبور بها إلى بر الأمان.
وأوضح سيادته أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطة التطوير وإعادة البناء، مشيرا إلى اعتمادها العمل بنظام هيئة الأركان بديلا لنظام الأركان المشتركة وصدور القرار الخاص بالهيكل الجديد كأولى الخطوات، مجدداً اهتمام القيادة المتعاظم بالفرد العسكري وتوفير كافة احتياجاته المادية والمعنوية، مبشرا بالعديد من المشروعات في هذا الإطار.
وبدأ رئيس هيئة الأركان صباح اليوم زيارته التفقدية لاتجاه البحر الأحمر الإستراتيجي يرافقه قادة القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي وعدد من مديري الإدارات وخلال جولته تفقد قيادة الاتجاه والكلية الجوية وكلية الدراسات البحرية إلى جانب وحدات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.
بورتسودان في 6-11-2019م (سونا)