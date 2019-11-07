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اقتصاد وأعمال

2019/11/07

2019/11/07


شعبة تجار الجملة تتوقع زيادة في السلع بسبب الدولار



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توقع رئيس شعبة تجار الجملة بأمدرمان فتح الله حبيب الله حدوث زيادة في السلع الاستهلاكية نتيجة لارتفاع الدولار لـ (80) جنيهاً ، مشيراً للكساد الذي يشهده السوق، مؤكداً وفرة حجم عرض البضائع بالأسواق.

الخرطوم: عبير
صحيفة السوداني

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