شعبة تجار الجملة تتوقع زيادة في السلع بسبب الدولار

توقع رئيس شعبة تجار الجملة بأمدرمان فتح الله حبيب الله حدوث زيادة في السلع الاستهلاكية نتيجة لارتفاع الدولار لـ (80) جنيهاً ، مشيراً للكساد الذي يشهده السوق، مؤكداً وفرة حجم عرض البضائع بالأسواق.
الخرطوم: عبير
صحيفة السوداني
توقع رئيس شعبة تجار الجملة بأمدرمان فتح الله حبيب الله حدوث زيادة في السلع الاستهلاكية نتيجة لارتفاع الدولار لـ (80) جنيهاً ، مشيراً للكساد الذي يشهده السوق، مؤكداً وفرة حجم عرض البضائع بالأسواق.
الخرطوم: عبير
صحيفة السوداني
1 التعليقات
المنذر محمد
2019/11/07 at 1:18 م (UTC 2) رابط التعليق
ولسه يا ما ح نشوف