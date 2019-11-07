قيادي شيوعي: حكومة حمدوك تمضي على درب البشير

اعتبر د. صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني موافقة الحكومة السودانية على الاستعانة بخبير ألماني ليساعدها على حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بمثابة عدم ثقة في المهنيين السودانيين الأقدر على فهم مشاكل البلاد والعمل على حلها مقارنة بالخبير الأجنبي.

وحول الميزانية المرتقبة قال كبلو لصحيفة (أخبار اليوم) الصادرة الخميس إن حكومة حمدوك تسير في نفس خطى حكومات المخلوع عمر البشير للأسف على حد قوله. وأضاف إن توسيع المظلة الضريبية مسألة في غاية الصعوبة تستدعي اجراء الكثير من الأعمال خاصة وأنها سوف تستهدف القطاع غير المنظم الذي لا يتلامس من هم داخله مع أجهزة الدولة ودعاها للبحث عن حلول حددها بنفسه من بينها تعظيم عائدات الذهب والبترول واصلاح المشاريع الزراعية المروية وغيرها.

رصد: الانتباهة أون لاين