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  • 28 دقيقة مضى
    • الأقسام : فيسبوك

عمسيب: وزير المالية يريد أن يبلغ الدولار 100 جنيه.. ماذا فعل لهم السودان ليؤذوه بهذه الطريقة؟

ابراهيم البدوي

هولاء الناس يدمرون البلد متعمدين ..

عندما صرح وزير الصحة لمنظمة الصحة العالمية بأن الكوليرا و الحميات ضربت السودان خسر قطاع صادر الماشية وفقآ لتقديرات الغرفة التجارية ما يقدر ب 3 مليارات دولار ..

وعندما صرح وزير المالية لرويترز بأن ما يتوفر لحكومة السودان من دولار يكفى لأسابيع .. تسبب في الأحجام عن بيع الدولار لأعتبار الأرتفاع المتوقع .. قلة المعروض في السوق مع الطلب الجنوني الذي سيسببه التصريح .. يعنى أن وزير المالية يريد أن يبلغ الدولار مئة جنيه بنهاية العام ..

قل لي بالله عليك ماذا فعل لهم السودان ليؤذوه بهذه الطريقة ؟

عبد الرحمن عمسيب
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