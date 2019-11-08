غندور يكشف عن رأيه برفع الدعم وينصح حمدوك ويقول: للأمانة الوضع الاقتصادي سيئا من قبل تصريحاتى في المجلس الوطني

كشف رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف إبراهيم غندور عن رأيه في رفع الدعم وكتب (رفع الدعم مطلوب ولكن بتوقيت مناسب وفي ظروف اقتصادية خلاف الحالية، فالوضع الاقتصادي سيء جدا حاليا).

وأضاف بروفيسور غندور بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (للأمانة الوضع الاقتصادي سيئا من قبل تصريحاتى في المجلس الوطني).

وقال غندور (أي حديث عن رفع الدعم في الوضع الحالى هو مزيد انفجار للوضع على الشعب والبلاد واقتصادها).

وأضاف غندور (انصح حكومة حمدوك بالانتاج والانتاجية وتخفيض الدولار الجمركي لاقل من 6 جنيه وفتح الاستيراد والتصدير بالموارد الذاتية للقطاع الخاص).

وأضاف غندور (شركة واحدة خاصة سودانية تصدر منتج (واحد) لحوم مذبوحة لمصر بمبلغ مليار دولار لما لا نقوم بتصدير لحوم مذبوحة لخمسة دول بمبلغ 5 مليار دولار ونزيد الجهود في الصادرات الاخري).

وختم غندور منشوره على فيسبوك (الوفرة هي التى تحسن الاقتصاد ومعاش الناس، روشته البنك الدولي مرفوضة عندنا جملة وتفصيلا).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين