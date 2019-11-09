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نانسي عجاج: (سقطت ما سقطت بنحبك)

استقبل جمهور قناة نانسي عجاج على موقع اليوتيوب تسجيل اغنية “أحبك) بحفاوة بالغة بعد ان حوت الاغنية فواصلاً موسيقية من هتافات الثورة السودانية، وقد اشارت نانسي للاغنية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر منشور كتبت فيه: “الثورة لا زالت مستمرة، الليلة حنسمع أحبك بنكهة الثورة، وسقطت ما سقطت بنحبك”.

ان اغنية “بنحك” صاغت كلماتها الشاعرة زينب موسى محمد، ولحنها الموسيقار بدر الدين عجاج.

وبحسب آخر لحظة، ان نانسي قدمت حفلها الاسبوع قبل الماضي بمعرض الخرطوم الدولي اغنية جديدة من الحانها باسم “امل” كتب كلماتها الشاعر يحيى فضل الله، وقد وجدت الاغنية قبولاً كبيراً من جمهور الحفل الذي تفاعل معها كثيراً.

الخرطوم: (كوش نيوز)
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