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اتحاد المخابز يتبرأ من تهمة تهريب الدقيق

تبرأ اتحاد المخابز من تهمة تهريب الدقيق إلى الأسواق السوداء، ونوه إلى أن الرقابة الأمنية من شأنها أن تضبُط التوزيع.
وكشف نائب الأمين العام للاتحاد، محمد جبران في تصريح لـ (باج نيوز) عن أن الجهات الأمنية وضعت نظامي في مركبات التوزيع ليكون برفقة الوكلاء إلى المخابز ما ساهم في توفر الدقيق.
ودعا جبران إلى مزيد من الضبط بمشاركة كل الجهات ذات الصلة بما فيها اتحاد المخابز، وطالب بتكوين لجنة لمراقبة الدقيق منذ خروجه من المخزون الاستراتيجي حتى تسليمه المطاحن لضمان عدم تسريبه.

وشدد على أن إلقاء اللائمة على عاتق الاتحاد أمر غير صحيح، وقال ” أي دقيق يأتينا يخرج خبزاً. وأشار إلى أن الأمر بيد الجهات الأمنية وفي إمكانها توفير الدقيق حال تم تشديد الرقابة على التوزيع، وشكا جبران من ارتفاع تكلفة صناعة الخبز.

صحيفة السوداني

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