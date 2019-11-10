السودان .. استقالة المدير العام للقياس والتقويم بامتحانات “الشهادة”

أعلن المدير العام للإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية، مختار محمد مختار، استقالته من الإدارة، وقال إن إدارته ظلت تجد الثقة والاحترام من كل المسؤولين بشتى انتماءاتهم السياسية، مستنكراً التشكيك في أداء الإدارة.
وكان وزير التربية والتعليم أ.د. محمد الأمين التوم، شكك في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء، في نتائج امتحانات الشهادة السودانية ووصفها أنها “تطبخ بليل” .
وقال مختار في بيان صحفي حظي بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، إن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عبارات تُشكك في أداء هذه الإدارة ونسمع عبارات يترفع عنها العوام مثل “طبخ بليل” في وصف مؤسسة لها ذلك التاريخ العريق.
وأضاف المختار”بناءً على ذلك أجد نفسي غير قادر على الاستمرار بالعمل في الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات”.
وأكد أن نزاهة وشفافية الشهادة السودانية يؤكدها رضا وقبول المجتمع السوداني والمؤسسات التربوية والعالمية، بجانب المستويات المتميزة لخريجي الجامعات، فضلاً عن كثير من الطلاب الأجانب الذي يسعون لنيل الشهادة السودانية.
وأشار إلى أن الشهادة السودانية ظلت منذ العام 1955 وفي ظل تعاقب الأنظمة السياسية المتعددة، تنال ثقة أولياء الأمور ولها قدسيتها في المجتمع السوداني وكل الدول المجاورة.
شبكة الشروق
11 تعليق
قد تكون كوزا وكان يجب اقالتك لهذا السبب فقط
و لكن نقد وزير التربية لكم لم يفرق فيه ببن الوطن و المؤتمر الوطني
وأراد أن ينال الاستحسان و التصفيق فعرض فوق أشلاء الوطن
و يبدو أن على حمدوك اما ان يلجم وزراءه إن كان لا يتعشم فيهم خيرا أو الأفضل له أن يبحث عن بدائل يحسنون الصمت و الكلام
معظم الوزراء الجدد يحتاجون لعلاج نفسي من حالة الوهم والعداء المفرط والدعاية السالبة التي كانوا يقومون بها ضد الإنقاذ ومازالوا يقومون بها حتى ضد أنفسهم ومرؤوسيهم ووطنهم وأبنائهم وأحفادهم وصار رشاشهم يصيب مستقبل الأسر السودانية. لقد سببوا بحالتهم النفسية والعقلية الضرر للاقتصاد والتعليم والصحة والنسيج الاجتماعي والعلاقات الخارجية وهذا أساس قوي للفشل.
نفس الغباء بعد خلع نميري يمارس اليوم والنهاية جاة الانغاذ شكلهم زي في اركان نقاش الجامعات المشكلة الإمارات والسعودية ومصر ودول أروبا شقالين ليل نهار في صمت لجلب عساكر يخدم مصالحهم وهؤلاء البغال صم بكم واحد عاوز يبع خمرة والتاني يحذف ايات قرآنية من المناهج ربنا يكون في عون السودان
والله كفوء ..
حكومة المنبوذين سوف يفرق شملها قريبا.
اي طالب منذ ٨٩ حتي قبل ياتي هؤلاء الاوباش القحاتة يكون في محل شك في شهادته الثانوية .
المفرض على رئيس مجلس الوزراء ان يقوم بتحقيق في كلام الوزير … وغلط كبير من وزير مسؤول ان يقول في لقاء عام الكلام دا . .. والحالة انو بروفسير
استاذنا الكبير وعالمنا الجليل محمد الامين لك كل الاحترام والتقدير على كل ما قلت وفعلا اثبت انك امين على المسؤلية الملقاة على عاتقك وكل ما زكرت لا يعدو نقطة في بحر الحقيقة والله كان يتم ذيادة درجات الطلاب في مادتي الرياضيات والانجليزي وذلك لرفع نسبة النجاح في المادتين بسبب انهيار مستوى الطلاب فيهما المنتقدون هل نسيتم فضائح امتحانات الشهادة في السنين الاخيرة من كشف للامتحانات وبيعها في الاسواق بداية من 2003 قرية الطينة في غرب دارفور ايام الكوز معتصم عبد الرحيم اما لفت نظركم قدوم طلاب اجانب للامتحان قبل شهر لكي يحفظوا الاجابات قبل الامتحانات والله اعرف اصحاب مدارس ومعلمين مشهورين يشترون نسخ من الامتخانات كل في مادته ويقوم بكشف الاسئلة في شكل حصص تركيز ووووو…. هل حدث كل هذا في زمن حكومة حمدوك
خلوا الطابق مستور
Go ahead our Prof
قليل من يقدم إستقالته، لهكذا سبب، موظف شجاع ويحترم نفسه.
قليل من يقدم إستقالته، لهكذا سبب، موظف شجاع ويحترم نفسه. وهو موقف مماثل لمدراء الجامعات عقب تصريحات إنتصار صغيرون
يجب محاسبة هذا العجوز على ما قاله أن الشهادة السودانية تطيخ باليل
لم نتعافى بعد من التصريح الأرعن لوزير الصحة الذي بسببه أغلقت الأبواب في وجه صادر الحيوان فحرم خزينة الدولة من حفنة دولارات هي في أمس الحاجة لها وأثقل كاهل تجار الماشية بخسائر لا قبل لهم بها، ثم جاء وزير التربية وهو شيخ تعدى السبعين بتصريح لا يصدر من تربال، ما هكذا تورد الإبل يا بروف .. والمحير حقيقة أن حمدوك لا يعبأ بشيء وكأنه متواطيء.
السيّد الوزير / يؤسفني القول أن من عمل علي ترشيحك لم يوفق لتكون مسؤلا عن وزارة العلم والعلماء
ثانيا : كل ماذكرته من خطط أقره خبراء مؤتمر التعليم وعلمائه بارجاع السلم التعليمي الي 6-3-3 ( ولم تأتي بجديد تتمشدق به أمام الاعلام والاعلاميين
ثالثا : لو وجد من قبلك ميزانية تطبيق السلم التعليمي لما توانو ا في تنفيه ولاصبح واقعا ولما انتظروا حتي يأتي سعادتكم ( منقذ التعليم في السودان )
رابعأ: لو وجد من قبلك ميزانيات للتعليم لتوفر الكتاب لكل طالب وطالبة وتلميذ وتلميذة ولجلسوا علي كراس زاهية وأدراج فخمه ولارتفعت رواتب المعلمين ولتوفرت المعينات والوسائل التي تعين علي العلم والمناشط الثقافية والرياضية وغيرها
أخيرا : أرجو الا يكون كلامك كالحشاش بدقنه 000 والأيام بيننا وحسابك معنا بعد الثلاث سنوات