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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

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مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 11 نوفمبر 2019م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 81.00جنيه
الريال السعودي : 21.60جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 89.01 جنيه
الدرهم الإماراتي : 22.19جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 22.22 جنيه
الجنيه الإسترليني : 103.68جنيه
الجنيه المصري : 5.03جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

1 تعليق

ايات 2019/11/11 at 2:34 م

الكويت

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