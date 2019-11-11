الصناعة تحظر عمل الأجانب بالعمل في مجال التصدير والاستيراد

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً بمنع الأجانب من ممارسة التجارة.

وبحسب القرار: (يحظر لغير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، كافة اجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتقافيات حكومية خاصة، التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن وسيط محلي).

الخرطوم (كوش نيوز)