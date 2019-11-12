حمدوك يعود للبلاد بعد زيارة ناجحة لبلجيكا.. 55 مليون يورو مساعدات للسودان

عاد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له الى البلاد بعد أن اختتم زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل التي استغرقت يومين بدعوة من الاتحاد الأوروبي.

واوضحت الاستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية فى تصريح صحفى بمطار الخرطوم ان الزيارة جاءت فى اطار انفتاح الحكومة الانتقالية على الاتحاد الاوربي حيث ساهمت فى تاكيد الصورة الطيبة للسودان اثناء ثورة ديسمبر، واكدت دعم الاتحاد الاوربي لتجاوز المشكلات التى تواجه الحكومة.

واشارت الى ان الزيارة شكلت تمهيدا لمؤتمر اصدقاء السودان المزمع عقده بالخرطوم الشهر المقبل، منوهة الى اللقاءات التى اجراها رئيس الوزراء مع كبار المسئولين التى شملت الممثلة السامية للشئون السياسية والامنية بالاتحاد الاوربي والامين العام لمجموعة الدول الافريقية الكاربية الباسفيكية بالاضافة إلى لقاء الجالية السودانية ببروكسل، كما خاطب رئيس مجلس الوزراء أعضاء البرلمان الأوربي مستعرضا ابرز تحديات الفترة الانتقالية.

وأشارت لينا الي ان الاتحاد الأوروبي قد ابدى تفهما كبيرا لمطلوبات واولويات الفترة الانتقالية ووعد ببذل قصارى الجهد لدعمها.

وكان في استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء بمطار الخرطوم السفير عمر بشير مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء وعدد من المسئولين بالدولة.

وقدم الإتحاد الأوروبي مبلغ ٥٥ مليون يورو عبر مفوضية العون الإنساني عبارة عن مساعدات إنسانية للسودان .

وتعهد الاتحاد الأوروبي خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لبروكسل بتقديم مساعدات إنسانية لمعالجة قضايا النازحين كأولوية بجانب دعم برامج الحكومة الإنتقالية، سياسيا وإقتصاديا.

الخرطوم 12-11-2019(سونا)