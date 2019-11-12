دقلو يؤكد دعمه لحكومة حمدوك ومجموعة “شباب” توضح ملابسات لقائها

أكد نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، دعمه الكامل لحكومة رئيس الوزراء، د.عبدالله حمدوك، ونقلت مجموعة على تطبيق “واتساب” بمسمى “كلنا حميدتي” خلال لقائها دقلو يوم الإثنين، مساندته للمدنية.

وقطعت قيادات المجموعة خلال مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء يوم الثلاثاء، بأنهم جزء لا يتجزأ من العمل الثوري واعتصام القيادة العامة وأنهم أسسوا المجموعة من خلال لقاءاتهم في الحراك الثوري. واتهم القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو”حميدتي”، باستقطاب شباب لجان المقاومة إلى جانبه.

وأكد رئيس مجموعة “كلنا حميدتي” محمد التوم عبدالله، أنهم مجموعة من الشباب أسسوا مجموعة على “الواتساب” بهدف حماية الثورة وتحقيق أهدافها والقصاص لدماء الشهداء. وأضاف التوم أن حميدتي والتعايشي، أشادا بأداء عمل المجموعة في العمل الطوعي داخل المستشفيات والمدارس ومساهمتهم في حل أزمة المواصلات.

وقال التوم إن دقلو أكد لهم دعمه الكامل لحكومة حمدوك ومساندته للمدنية، مبيناً أن مجموعتهم تمول أنشطتها ذاتياً من اشتراكات الأعضاء، وأنهم ساهموا في علاج الكثير من مصابي اعتصام القيادة العامة وأن دقلو لا يمول أنشطتهم ولا علاقة له بأنشطة القروب.

وأبانت قيادات المجموعة أنهم جزء لا يتجزأ من العمل الثوري واعتصام القيادة العامة وأنهم أسسوا المجموعة من خلال لقاءاتهم في الحراك الثوري، موضحين أنه ليس لديهم أي انتماءات سياسية حزبية وإنما همهم الوطن وتحقيق أهداف الثورة.

ودعا مؤسس المجموعة، الشعب السوداني إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وقطع بأن أزمة السودان هي الشائعات والتخوين، وأكد دعم المجموعة للحكومة المدنية بقيادة حمدوك وقال إنهم سيلتقونه، وفي رده على سؤال حول لقائهم بقائد المخابرات قال إنهم لم يلتقوه وليس لهم به معرفة.

شبكة الشروق + وكالات