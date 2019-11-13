لجنة وزارية لحصر العربات الحكومية للمساهمة في نقل المواطنين

وجهت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة ، بحصر العربات الحكومية المتوفرة للمساهمة في نقل المواطنين بالإضافة إلى تكوين لجنة للمراقبة والمتابعة وتوزيع هذه العربات للعمل في خطوط المواصلات بولاية الخرطوم من اليوم.
وأوضح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية، أن اللجنة اجتمعت بقيادات الخدمة المدنية في إطار تنفيذ قرار وضع العربات الحكومية التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة في خدمة المواطنين.
وقال إن القرار يجئ كحل مؤقت لأزمة المواصلات، مبيناً أن الأجتماع شهد مشاركة واسعة من قيادات الخدمة المدنية، وترأس وزير الحكم الإتحادي د. يوسف آدم الضي أمس بمجلس الوزراء الإجتماع المشترك للجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد مع وكلاء الوزارات وقيادات الخدمة المدنية القومية.
الخرطوم:شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
3 تعليقات
أخوانا في مملكة البحرين الشقيقة عندهم تجربة في النقل والمواصلات شبيهة بفكرة النقل الميكانيكي الكان عندنا زمان
المدارس الخاصة والحكومية والمؤسسات والمصالح الحكومية والبنوك وغيرها لا تمتلك اسطول من الحافلات كما هو الحال عندنا
هناك مؤسسة حكومية تسمى المؤسسة الوطنية للنقليات التي تمتلك وتدير اسطول من الحافلات والباصات
حيث يتم توزيع وبرمجة الحافلات حسب حاجة الترحيل اليومي للمدارس والمصالح الحكومية وغير الحكومية
أعتقد ناس البحرين ما عندهم مشكلة إمكانيات حيث تستطيع كل مدرسة أو مؤسسة او وزارة ان تشتري الحافلات الفارهة وتتباهى بها أمام نظيراتها كما هو الحال عندنا لكن عندهم نظرة حكيمة في الترشيد وتقليل الزحام
مثلاً المدرسة تطلب حافلات للنقل الصباحي من 6-7 صباحاً نفس الحافلات تمشي ترحّل موظفين البنك تشتغل من 8-9 وفي إجازة الصيف بتاعة المدارس الحفلات دي ممكن تخدم في مكان تاني …… وهكذا
طيب دا بند فساد عديل كدا عربات الحكومة تنقل المواطنين كلام تمام
لكن العربات دي بعد يوم يومين شغل تجلس في الأرض وعايزة صيانة والصيانة عايزة اسبير والأسبير عن التجار والتجار عايزين فلوس والفلوس عند المالية والمالية عند وزير المال وزير المال قال ما عندي……. عايز خمسة مليار عشان الخزنة فاضية.
يلا احسبوها.
أخوانا في مملكة البحرين الشقيقة عندهم تجربة في النقل والمواصلات شبيهة بفكرة النقل الميكانيكي الكان عندنا زمان
المدارس الخاصة والحكومية والمؤسسات والمصالح الحكومية والبنوك وغيرها لا تمتلك اسطول من الحافلات كما هو الحال عندنا
هناك مؤسسة حكومية تسمى (المؤسسة الوطنية للنقليات) التي تمتلك وتدير اسطول من الحافلات والباصات
حيث يتم تأجير وتوزيع وبرمجة الحافلات حسب حاجة الترحيل اليومي للمدارس والمصالح الحكومية وغير الحكومية
أعتقد ناس البحرين ما عندهم مشكلة إمكانيات حيث تستطيع كل مدرسة أو مؤسسة او وزارة ان تشتري الحافلات الفارهة وتتباهى بها أمام نظيراتها كما هو الحال عندنا لكن عندهم نظرة حكيمة في الترشيد وتقليل الزحام
مثلاً المدرسة تطلب حافلات للنقل الصباحي من 6-7 صباحاً نفس الحافلات تمشي ترحّل موظفين البنك تشتغل من 8-9
وفي الإجازة الصيفية للمدارس الحفلات دي ممكن تخدم في مكان تاني …… وهكذا