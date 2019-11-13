اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 81.50جنيه
الريال السعودي : 21.73جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 89.65 جنيه
الدرهم الإماراتي : 22.32جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 22.35 جنيه
الجنيه الإسترليني : 104.32جنيه
الجنيه المصري : 5.06جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.
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