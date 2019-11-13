مجلس الوزراء السوداني: زيادة مُقدرة في مُرتبات العاملين بالدولة خلال ميزانية 2020

أعلن مجلس الوزراء السوداني خلال اجتماعه الدوري يوم “الأربعاء” برئاسة د.عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء، أن ميزانية 2020 ستشهد زيادة مقدرة في مرتبات العاملين، ووجه بمعالجة التشوهات في المرتبات وتنفيذ برنامج الخزانة الموحدة حتى تتحقق ولاية وزارة المالية على المال العام.

ودعا المجلس خلال استعراضه للموجهات العامة لموازنة الدولة للعام 2020 قدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي، إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي بالتركيز على موضوع الإصلاح المؤسسي ومراجعة الخدمة المدنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن معالجة التشوهات في المرتبات وتنفيذ برنامج الخزانة الموحدة حتى تتحقق ولاية وزارة المالية على المال العام.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن الموجهات استهدفت البرنامج الإسعافي والأولويات العشر التي حددتها الحكومة، مبيناً أن الموجهات ركزت على تحقيق أهداف الألفية للتنمية المتوازنة والتي من أهم أهدافها خفض الفقر والتركيز على التعليم والصحة.

وأعلن صالح أن العام 2020 سيشهد ارتفاع ميزانية التعليم والصحة وخفض الفقر، وأكد أنه أنه سيتم اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وإصلاح أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون، بجانب التركيز على زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق العام وميزان المدفوعات واستقطاب موارد خارجية وداخلية جديدة وتفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي لوقف التدهور الاقتصادي.

وقال وزير الثقافة والإعلام، إن الميزانية الجديدة ستشهد زيادة مقدرة في مرتبات العاملين.

الخرطوم: باج نيوز