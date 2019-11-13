مبارك المهدي: المعلومات عن المشروعات التي تنفذها السعودية وقطر مغلوطة

أكد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة اهمية تعزيز وتقوية علاقات السودان بمحيطه العربي خاصة مع محور السعودية؛ الإمارات؛ مصر، قطر؛ مبينا أن تلك العلاقات قديمة وأساسية.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار الحزب الأربعاء ان المعلومات عن المشروعات التي تنفذها السعودية وقطر والراجحي كلها مغلوطة؛ مبينا أن تلك الدول درجت على تقديم خدمات للشعب السوداني منذ زمن قديم دون مقابل؛ وأن مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن من أجل الحفاظ على أمنه الوطني، وأنها تختلف عن الحرب التي جرت في السابق بين مصر والسعودية بشأن اليمن وتوسط السودان لحلها لأنها كانت حربا بين الإخوة أما هذه فإنها ضد إيران التوسعية والتي لم يستفد منها السودان بينما كل صادراته تذهب إلى الدول العربية التي ظلت تقدم للسودان منذ الطفرة البترولية دون مقابل.

وطالب المهدي بضرورة النظر إلى مشاركة الجيش السوداني في اليمن من المنظور الاستراتيجي لتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال إن مشروع الراجحي في السودان مشروع خيري؛ ساهم في تقديم التقانات الزراعية وتحسين سلالات المواشي وتشغيل العمالة المحلية فضلا عن العائد المادي الذي يعود إلى البلاد؛ مشيراً إلى أن هناك كثير من الفوائد التي جناها مشروع امطار الإماراتي للسودان؛ بالإضافة إلى ما تقدمه دولة قطر في مجالات شتى.

ودعا المهدي الحكومة الانتقالية بعدم الاستماع إلى من يحرضون ضد المستثمرين العرب بمعلومات مغلوطة؛ داعيا الى ضرورة الاعتراف بالخطأ والاعتذار للمستثمرين لما أصابهم من تصريحات؛ مشيرا إلى تصريحات سكرتير الحزب الشيوعي الذي شن هجوما على السعودية والإمارات؛ وقال انه يستهزأ بمصالح السودان الاستراتيجية.

الخرطوم 13-11-2019م(سونا)