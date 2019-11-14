مبارك الفاضل يطالب الحكومة بتسليم البشير للجنائية

طالب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل الحكومة بالتحرك لتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
في وقت صوب الفاضل انتقادات حادة للحكومة الحالية، وقال في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن انعدام الرؤية والبرنامج لدى الحكومة التي تدير شؤون البلاد دون تقديرات مسبقة قد يعجل برحيلها واستبدالها بحكومة أخرى.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
الزول دا يا اخواننا ما تدوهو وظيفة . بقي لافي من ضل لي ضل كايس ليه دور ما لاقي . حتي حزب الامة طردوه منو . انت وكت مقتنع انو البشير يستاهل الجنائية اشتغلت معاهو مالك ؟؟؟
ي خائن ي منحط ي عميل امشي ي خنزير
قبح الله تعالي وجهك و كل ال المهدي و المرغنى
الملحدين معاك ي محتاليين ايامكم قد دنت بما انا البلد لا يوجد بها قانون رادع لمحاكمة حملة السلاح و العملاء انا من هنا ادعوا أبناء الوطن الشرفاء كل واحدا منهم يعمل ما بوسعه لتصفية رؤوس الأفاعي و الخونة نهارا جهارا و اى قاضي او رجل قانون او مسؤول يحاول أن يحاكم من يقتل أحدا من ال المهدى او المرغوب او الملحدين على أبناء الشعب الشرفاء تصفيته مباشرة لا ما قانون يطبق على الجميع و اما ان نأخذ حقوقنا بأيدينا فقد انتهى زمن السكون و الصبر و الحلول العرجاء بالوطن قد أضحى تحت رحمة المافيات و العصابات و لا يوجد قانون يحاسب أحدا من تلك الأسر العنصرية و لا نحتاج إليه بعد الان فل يكون شعارنا حقوقنا تأخذها بأيدينا و انا على يقين تام سوف يدخل مليار تعليق يقول سوف تصبح البلد فوضى و تفقد الامان و تدخل فى حرب اهليه و انا اقول من الأساس البلد فوضى و لا يوجد امان و الحروب الاهليه شغاله و النازحين كل يوم يحطون ببعض المدن و قادة العصابات و الحروب داخل وزارات الدولة و داخل القوات النظامية و أفراد العصابات المسلحة يقتلون أبناء الشعب صغارا و مبارا و يحرقون قرى بأكملها ثم يطلق صراحهم اذا
اين القانون!!!؟؟؟!!!
اين الدولة ؟
!
!
اين الامان!!
؟؟؟
!!!
؟
ي خائن ي منحط ي عميل امشي ي خنزير
قبح الله تعالي وجهك و كل ال المهدي و المرغنى
و الملحدين معاك ي محتاليين ايامكم قد دنت بما انا البلد لا يوجد بها قانون رادع لمحاكمة حملة السلاح و العملاء انا من هنا ادعوا أبناء الوطن الشرفاء كل واحدا منهم يعمل ما بوسعه لتصفية رؤوس الأفاعي و الخونة نهارا جهارا و اى قاضي او رجل قانون او مسؤول يحاول أن يحاكم من يقتل أحدا من ال المهدى او المرغنى او الملحدين على أبناء الشعب الشرفاء تصفيته مباشرة فاما قانون يطبق على الجميع و اما ان نأخذ حقوقنا بأيدينا فقد انتهى زمن السكون و الصبر و الحلول العرجاء فالوطن قد أضحى تحت رحمة المافيات و العصابات و لا يوجد قانون يحاسب أحدا من تلك الأسر العنصرية و لا نحتاج إليه بعد الان فليكن شعارنا حقوقنا تأخذها بأيدينا و انا على يقين تام سوف يدخل مليار تعليق يقول سوف تصبح البلد فوضى و تفقد الامان و تدخل فى حرب اهليه و انا اقول من الأساس البلد فوضى و لا يوجد امان و الحروب الاهليه شغاله و النازحين كل يوم يحطون ببعض المدن و قادة العصابات و الحروب داخل وزارات الدولة و داخل القوات النظامية و أفراد العصابات المسلحة يقتلون أبناء الشعب صغارا و كبارا و يحرقون قرى بأكملها ثم يطلق صراحهم اذا
اين القانون!!!؟؟؟!!!
اين الدولة ؟
!
!
اين الامان!!
؟؟؟
!!!
؟