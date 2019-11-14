مبارك الفاضل يطالب الحكومة بتسليم البشير للجنائية

طالب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل الحكومة بالتحرك لتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

في وقت صوب الفاضل انتقادات حادة للحكومة الحالية، وقال في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن انعدام الرؤية والبرنامج لدى الحكومة التي تدير شؤون البلاد دون تقديرات مسبقة قد يعجل برحيلها واستبدالها بحكومة أخرى.

الخرطوم (كوش نيوز)