المانيا تبدي اهتمامها بالاستثمار في السودان

بحث المهندس عادل على إبراهيم وزير الطاقة والتعدين لدى لقائه السفير الألماني بالخرطوم أولريش فيلهلم كلوكنر القائم بالاعمال بالسفارة الالمانية ورئيس شركة (GTC) فرص الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية في السودان، وقال المهندس عادل إن قطاع الكهرباء يعتبر من القطاعات الحيوية وله أهمية في النهضة الإقتصادية بزيادة الإنتاج والتوسع الصناعي، مشيرا انه يتمتع بفرص واعدة للإستثمار، مثمناً وجود شركة سمينز الالمانية (Siemens ) التي تعمل في قطاع الكهرباء بالسودان، داعياً الشركات الألمانية الاخري الي الولوج في قطاع الطاقة والتعدين في السودان.

وتطرق السفير الالماني بالخرطوم الي دور ألمانيا في تشجيع شركاتها في الإستثمار في السودان، لاسيما قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، مشيراً الي مشروعات شركة سيمنز (Siemens ) في بناء محطات توليد حراري بكل من منطقة الجيلي (محطة قري 3) وبورتسودان والتى من شانهماً تعظيم انتاج التوليد الحراي بالبلاد، متوقعاً ادخال تقنيات حديثة وتدريب وتأهيل الكوادر السودانية في هذا الجانب خلال المشروعات المشتركة.

سونا