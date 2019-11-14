حمدوك يصدر قرارا بإعفاء صلاح حسن من وظيفة مدير عام البنك الزراعي

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قرارا الخميس بإعفاء السيد/صلاح حسن أحمد من وظيفة مدير عام البنك الزراعي السوداني، وذلك بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي السوداني والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
الخرطوم في 14-11-2019(سونا)
1 تعليق
ذهاب صلاح حسن من البكك الزراعي بمثابة شهادة وفاة لهذا الصرح العملاق الذي اداره هذا الشخص الخلوق بكل كفاءه ونزاهه شهد له العدو قبل الصديق
لقد تاكدت تماما بما لا يدع مجالا للشك اننا نسير نحو الهاويه وان السودان لن تقوم له قائمه الا ان يشاء الله شيئا اخر
صلاح حسن قد لا يعرفني لو راني ولكنه خدم اهلي في الغرب أفضل من أبناء الغرب أنفسهم
وقد حصل سيد صلاح على المنصب وبَقى فيه لإخلاصه لعمله ولوطنه ولنظافه يده بدا موظفا بسيطا وتدرج حتى صار مديرا عاما بحق ولو تريد المزيد اسأل عنه في الأبيض وغبيش وهبيلا والدلنج
عيب عليكم ان تقدحوا دون علم في قامات وطنيه مثل صلاح حسن وانا متاكد ان هذا الاعفاء يَصْب في مصلحه شخصيه لشخص ما وستظهر الأيام ذلك
شكرًا لك صلاح حسن لكل ما قدمته للسودان ومتأكد تمام التأكد باْذن الله ان القادم هو الأفضل لك