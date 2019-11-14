حمدوك يصدر قرارا بإعفاء صلاح حسن من وظيفة مدير عام البنك الزراعي

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قرارا الخميس بإعفاء السيد/صلاح حسن أحمد من وظيفة مدير عام البنك الزراعي السوداني، وذلك بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي السوداني والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم في 14-11-2019(سونا)