دقلو يلتقي رئيسة لجنة عقوبات دارفور ويطالب بازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

التقي الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة مساء الخميس بمقر اقامته بالسيدة جوانا رئيسة لجنة عقوبات دارفور المشكلة وفق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1591 لسنة 2005 والتي تزور البلاد حاليا.

واكد نائب رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء ان العقوبات المفروضة علي السودان من قبل مجلس الامن انتهت اسبابها الان وان السودان احرز تقدما كبيرا خاصة بعد التحول السياسي الذي تحقق ومباشرة الحكومة المدنية الانتقالية لمهامها مما يتطلب رفع العقوبات وازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

الخرطوم في 14-11-2019(سونا)