بروف فدوى :تفكيك الخلايا الجهادية بجامعة الخرطوم

اكدت بروفيسور فدوى عبد الرحمن مديرة جامعة الخرطوم ضرورة العمل للحيلولة دون تكرار العنف بالجامعات بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة تطبيقا لشعارات الثورة، حرية، سلام وعدالة .

واشارت فدوى فى حديثها لبرنامج مؤتمر اذاعى بثته اذاعة ام درمان نهار اليوم انه تم وضع ترتيبات لتفكيك الوحدات الجهادية بالجامعة ،واضافت ان الطلاب جاءوا الى الجامعة بروح جديدة لمواصلة الدراسة دون عنف بهدف استقرار العام الدراسي بالجامعة .

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