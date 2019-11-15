مساءلة من يخالف قواعد السلوك السلمى بالجامعات

حيا د. ابوعبيدة الطيب عميد كلية القانون بجامعة النيلين القوى السياسية الموقعة على ميثاق نبذ العنف .
وقال ان كل من يخالف قواعد السلوك السلمى بالجامعات ستتم اتخاذ إجراءات قانونية فى مواجهته داعيا الى اهمية سيادة وحكم القانون وتحقيق العدالة .
بينما قال معتز محمد بشير ممثل عمادة شؤون الطلاب بجامعة النيلين فى برنامج مؤتمر اذاعى بثته نهار اليوم ان ملف العنف بالجامعات احد اهم الملفات التى تم التوافق بشأنها بين عمادات شؤون الطلاب بالجامعات. وقال إن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نبذ العنف امنت على ضرورة ضم كل القوى السياسية للميثاق ضمانا لاستقرار العام الدراسي .
سونا
1 تعليق
الضمانة الوحيدة لاستقرار الجامعات هي حظر الانشطة والممارسات السياسية بالجامعات ودور العلم وحل التنظيمات بجميع اطيافها واشكالها وحصر دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في التحصيل حتى نخرج علماءفي شتى المجالات وليس سياسيين فقط..
مامكن الشعب السوداني كلهم يشتغلوا سياسة بس ..!!
الطبيب يتخرج ويجري ورا كرسي وزارة والمهندس يتخرج عشان يكون وزير بس والعسكري همو كلو يعمل انقلاب ويمسكن السلطة….الخ ..مافيش واحد يفكر يبقى عالم ول مخترع او مكتشف !!
مافيش حاجة ضيعت البلد الا انشغال الكل بالسياسة..