مساءلة من يخالف قواعد السلوك السلمى بالجامعات

حيا د. ابوعبيدة الطيب عميد كلية القانون بجامعة النيلين القوى السياسية الموقعة على ميثاق نبذ العنف .

وقال ان كل من يخالف قواعد السلوك السلمى بالجامعات ستتم اتخاذ إجراءات قانونية فى مواجهته داعيا الى اهمية سيادة وحكم القانون وتحقيق العدالة .

بينما قال معتز محمد بشير ممثل عمادة شؤون الطلاب بجامعة النيلين فى برنامج مؤتمر اذاعى بثته نهار اليوم ان ملف العنف بالجامعات احد اهم الملفات التى تم التوافق بشأنها بين عمادات شؤون الطلاب بالجامعات. وقال إن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نبذ العنف امنت على ضرورة ضم كل القوى السياسية للميثاق ضمانا لاستقرار العام الدراسي .

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