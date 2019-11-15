عبدالحي: قيادات “قحت” سببوا الحصار الاقتصادي والآن يطالبون برفعه

وأكد عبدالحي أن قادة الحكومة الانتقالية تسبّبوا في الحصار الاقتصادي الذي يشهده السودان منذ 30 عاماً، موضحاً بأنّ الدول التي فرضت العقوبات أعلنت أنّ أعضاء بالحكومة الحالية ساهموا في ذلك.

وأضاف “هؤلاء لعبوا دوراً في هذه العقوبات بدلائل كانوا قد قدّموها للكونغرس بأنّ هنالك إبادات جماعية ووجود لظاهرة الرق، إضافة لإذلال الأقليّات الدينية، وعلى إثر ذلك فُرضت العقوبات القاسية على السودان، وعادوا مرة أخرى ليطالبوا أسيادهم برفع الحصار”.

وتحدى عبدالحي من اتهمهم بالمساهمة في فرض العقوبات على السودان، بإثبات أنّهم مؤهلون لحكم هذه البلاد. وأضاف “نطالب هؤلاء بأنّ يخرجوا لتلك الدول ويؤكّدوا أنّهم لم يصدقوا في تلك الشهادات والفيديوهات التي تدينهم وتورّطهم بأنّهم السبب وراء استمرار الحصار وتدهور الاقتصاد”.

شبكة الشروق