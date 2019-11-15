بالصورة.. خطاب مسرّب لعلاج شقيقة وزير سوداني يشعل مواقع التواصل

أشعل خطاب مسرّب من وزارة البني التحتية والنقل، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة غير مسبوقة، لكونه حوى طلباً لتوفير أموال من الخزانة العامة لعلاج شقيقة أحد الوزراء، في وقت أوقف وزير البنى التحتية هاشم طاهر الإجراءات لاستخراج مبلغ دعم العلاج فورًا بحسب خطابٍ ثانٍ صادر من مدير المكتب التنفيذي الوزاري المكلّف حبيب العبيد ،وقال الخطاب إنّ طلب الدعم لعلاح شقيقة الوزير تمّ دون علمه، قبل أنّ يطالب بإيقافه بأسرع ما يكون،وكان مدير المكتب التنفيذي المكلف بوزارة البني التحتية والنقل ، حبيب العبيد أرسل خطاباً إلى الشؤون المالية والإدارية، يطلب فيه التصديق على مبلغ 145.600 جنيه لعلاج شقيقة وزير البني التحتية والنقل هاشم طاهر شيخ طه، ووجه الخطاب بتوفير الأموال من هيئة الموانئ البحرية والهيئة القومية للطرق والجسور بواقع خمسين ألف لكل هيئة، بجانب توفير 45 ألف من هيئة السكك الحديد.



الخرطوم : النورس نيوز