الكل يلمع نفسه ويحسن صورته فلماذا يحرم هذا على حميدتي ؟

اكل وقش خشمك يا مواطن وأشكر الله وأدعوا لحميدتي

لا ارى مبررا للحملة العاتية تجاه الفريق اول محمد حمدان حميدتي وقوات الدعم السريع بسبب توزيع مساعدات عينية للمواطنين من أرز وعدس ان كان هذا صحيح ؛ إفتراض البعض ان كل السودانيين لا يحتاجون لهذا العون نظرة برجوازية تفترض ان كل الشعب موزع بين مول التسامح و(اوزون) وعفراء ! الحقيقة ان هناك فئة من الناس لا يجدون قوت يومهم ؛ وهذا الكيس الصغير وغيره يستر حالهم ويسد رمقهم فبارك الله في الذي أعان والله حسيب النوايا ؛ مبادرة حسنة ويزيد أنها من يد رجل من قادة البلاد وعلى رأس هرمها السياسي.



ومن قبل قدم غيره وكانوا أجانب (السفارة الامريكية) مواد مماثلة في شهر رمضان لبعض سكان الخرطوم باحياء طرفية وشارك نشطاء في تسويق الامر ولم يحتجوا او يشينوا الفعل فما المعيب !.



الدعم السريع قوة سودانية وحاضرة في المشهد ومن حقها بل ومن واجبها ان تنشط بما ترى وتقدر انه يعين الناس فمن قبل اوقفت سياراتها فتذمر بعض الذين لا يرون في الكون شيئا جميلا ثم عادت الحكومة نفسها واستلمت ذات الفكرة بالسيارات الحكومية !.

قد يقول قائل ان الرجل وقواته يلمعون صورتهم ، ومالو من حقهم ولا يعيبهم هذا فالكل يلمع نفسه ويحسن صورته فلماذا يحرم هذا على حميدتي ؟ ان كل لك طفل جائع او صغار تغلق عليهم الباب بعد دخول الليل فلن تطعمهم أشعار (أزهري) او قرارات وزير العدل ولن ينفعهم حسن نشرة التاسعة هذا ان ملك ذاك المسكين تلفزيون او تمتع بخدمة كهرباء اصلا ؛.

إن لم ترحموا فدعوا من يسببه الله لرحمته يعمل . واما الذين يمسكون برقاب التعنيف والتبشيع فعليهم إبتداء نزع شركاء الرجل في السلطة ثم عليهم نزع اكياس الارز والعدس ..اكل وقش خشمك يا مواطن واشكر الله وأدعوا لحميدتي.

محمد حامد جمعة