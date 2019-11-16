أمريكا تستثني المؤسسات الدولية للتعامل مع السودان

وافقت الولايات المتحدة الامريكية على استثناء المؤسسات الدولية من العقوبات المفروضة على السودان مما يمهد لها التعامل مع الحكومة الحكومة السودانية الجديدة.

وقالت صحيفة “فينانشيال ويرلد” البريطانية أن الولايات المتحدة وافقت بموجب اتفاق مع الحكومة السودانية على انه يمكن تبدا بالتعامل مع المؤسسات الدولية، بينما لاتزال مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت، أن القرار السودان غير ملزم بدفع “3” مليارات دولار قيمة الديون المستحقة لتلك المؤسسات الدولة للحصول على دعم وقروض ميسرة.

واوضحت ان جزءاً من خارطة الطريق المتفق عليها مع صندوق النقد والبنك الدوليين، يقوم على ان السودان غير مضطر لسداد “3” مليارات دولار من المتأخرات للمؤسسات الدولية.

واستبعدت واشنطن رفع البلاد عن القائمة في الفترة القريبة القادمة، وقالت بحسب آخر لحظة، ان مسؤولين امريكان رفيعي المستوى أكدوا ان ازالة السودان عن القائمة تتطلب مراجعة رسمية شاملة، ولا يمكن ان تتم على الفور، رغم انه يعني ان المستثمرين المحتملين في السودان يواجهون تداعيات قانونية في الولايات المتحدة.

الخرطوم: (كوش نيوز)