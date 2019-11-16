غندور: لو توفر للحكومة الانتقالية أموال قارون فلن تنجح في تجاوز تحديات المرحلة في ظل الإقصاء السياسي والتمكين

دعا بروفيسور ابراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني لميثاق وطني لكل القوي السياسية يدعم من شعب السودان الذكي والشجاع وفق ميثاق اجتماعي متفق عليه من الجميع بلا استثناء.

وكتب غندور بحسب ما نقل عنه محلرر النيلين ما يلي:_

(اقول وعن تجربة ممتده لو توفر للحكومة الانتقالية أموال قارون فلن تنجح في تجاوز تحديات المرحلة في ظل الإقصاء السياسي الذي يمارس والتمكين الذي يتم حاليا.

المطلوب اليوم قبل الغد ميثاق الحد الآدني الوطني لكل القوي السياسية والمدعوم من شعبنا الذكي والشجاع وفق ميثاق اجتماعي متفق عليه من الجميع بلا استثناء.

ميثاق يخاطب تحديات المرحلة في السلام والوصول اليه والمحافظة عليه، وفي الاقتصاد ومعاش الناس وكيف نتفادي الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا وشعبنا.

حول خوض انتخابات برلمانية لإعداد الدستور الدائم وإجازته .

حول الانتخابات والوصول اليها.

حول العدالة واستقلال القضاء والحريات وكل القوانين التي تحكم الوطن.

يحتاج الوطن ان نتفق على نظام الحكم دون ان تضيع المكاسب التى تحققت للمواطنين في إدارة شأنهم في كل المستويات.

دون الاتفاق على كل ذلك وغيره ستكون النتيجة تخبط وستدفع بلادنا و أهلها ثمن ذلك.

اللهم احفظ بلادنا و اهلنا).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين